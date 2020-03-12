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«الصحة»: تجنبوا إقامة المناسبات الرسمية والاجتماعية لأكثر من ٥٠ شخصاً لمنع انتقال العدوى

«الصحة»: تجنبوا إقامة المناسبات الرسمية والاجتماعية لأكثر من ٥٠ شخصاً لمنع انتقال العدوى
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تواصل – فريق التحرير:

شدّدت الصحة على أهمية تجنب إقامة المناسبات الرسمية أو الاجتماعية التي يزيد فيها عدد الحضور فيها عن 50 شخصاً، وضرورة تجنب المصافحة، حيث إنها من أكثر أسباب انتقال العدوى وذلك لسلامةالجميع من عدوى فيروس كورونا الجديد.
 
ويأتي هذا التنبيه تواصلاً للحملة التوعوية بفيروس كورونا والتي أطلقتها الصحة تزامناًُ مع تفشي الفيروس وذلك تحت شعار (الوقاية من كورونا)، حيث تهدف الحملة إلى توعية كافة أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم بفايروس كورونا الجديد COVID19 وإرشادهم للسلوكيات التوعوية السليمة التي تساهم بإذن الله في الوقاية منه والحد من انتشاره.
 
وتتضمن الحملة التركيز على عدد من النصائح التوعوية كالتوصية بغسل اليدين بالماء والصابون جيداً والعطاس في منديل أو في مرفق اليد، وتصحيح مفهوم حول استخدام الكمامة حيث أنها تستخدم في حال كان مستخدمها يعاني من أعراض تنفسية كالعطاس والكحة أو يعتني بشخص مصاب.
 
وأبانت الصحة أن الحملة إشتملت على عدة وسائل ومنها لوحات الطرق والشاشات الإلكترونية في صالات المطارات وتكثيف النشر التوعوي عبر القنوات الإذاعية والتلفزيونية وإعلانات منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدةً على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة كالموقع الإلكترونية لوزارة الصحة ومنصاتها في الإعلام الاجتماعي (حساب الوزارة، وحساب الصحة 937، وحساب عش بصحة المتخصص بالتوعية).وطالبت الصحة الجميع بمساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس والقيام بواجبهم للحد من انتشاره.
وأوضحت أن المملكة كبقية دول العالم، تمر في هذه الأيام بظروف إستثنائية تتطلب وعي مجتمعي عالي بخطورة التهاون في التعامل مع كل من يشتبه به إصابته بفايروس كورونا، وهو ما يستدعي رفع درجة اليقظة والشعور بالمسؤولية لمساعدة الجهات المختصة على محاصرة الفايروس والحد من انتشاره وصولًا إلى القضاء عليه بإذن الله.
 
ودعت كافة المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على إستفساراتهم وتقديم الإستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد وذلك على مدار الساعة ،، مؤكدة على أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام ، ونصحت الجميع بضرورة الإلتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات – بإذن الله-.

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