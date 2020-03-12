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«الأرصاد» تنبّه سكان 5 مناطق.. أمطار ورياح وتدنٍ في الرؤية حتى فجر الجمعة

«الأرصاد» تنبّه سكان 5 مناطق.. أمطار ورياح وتدنٍ في الرؤية حتى فجر الجمعة
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تواصل – فريق التحرير:  

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 5 تنبيهات لخمسة مناطق هي( حائل- الحدود الشمالية- تبوك- المدينة المنورة- الجوف)، قاسمها المشترك هو هطول أمطار تصحبها رياح سطحية نشطة وتدنٍّ في الرؤية.

ففي حائل أصدرت “الأرصاد” تنبيهًا وإنذارًا جديدًا وذلك لحالة أمطار رعدية مع رياح سطحية نشطة وتدنٍّ في الرؤية تستمر للثانية فجر الجمعة، وتشمل: (الحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وحائل، وسميراء، وموقق).

كما صدر تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح سطحية نشطة، وتدنٍّ في الرؤية تستمر للثانية فجر الجمعة، وتشمل: (العويقيلة، ورفحاء، وطريف، وعرعر).

وفى تبوك تنبيه متقدم وإنذار جديد أصدرته الأرصاد لحالة أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط للبرد وسيول بتبوك؛ وذلك من الواحدة ظهرًا حتى الواحدة فجر الجمعة في: (الوجه، والبدع، وأملج، وتبوك، وتيماء، وحقل، وضباء).

وفي المدينة المنورة أصدرت الأرصاد تنبيهاً وإنذار جديد لحالة أتربة مثارة وأمطار رعدية مع رياح سطحية نشطة وتدنٍّ في الرؤية تستمر للثانية فجر الجمعة في: (العلا، والعيص، والمدينة المنورة، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع).

وفى الجوف تنبيه وإنذار جديد لحالة أتربة مثارة وأمطار رعدية مع رياح سطحية نشطة وتدنٍّ في الرؤية من الثالثة عصر اليوم، في: (القريات، ودومة الجندل، وسكاكا، وطبرجل).

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