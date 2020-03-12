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مكافأة مليون ريال للعثور على المُختطف «نسيم الحبتور»

مكافأة مليون ريال للعثور على المُختطف «نسيم الحبتور»
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن والد المخطوف موسى الخنيزي، عن مكافأة قدرها مليون ريال لمن يساهم أو يدلي بمعلومات تساعد في الوصول إلى المخطوف اليمني نسيم الحبتور، مؤكداً أن هذه المبادرة يشارك فيها عدد من الأشخاص وهي تهدف للوقوف إلى جانب والد “نسيم” والمساهمة معه في الوصول إلى ابنه، والتخفيف عليه خاصة بعد ظهور النتيجة السلبية لفحص الـDNA الذي أجري على الشاب الذي كان يشتبه الأب في أنه ابنه.

ووفقاً لـ”مكة”، أوضح “الخنيزي” أنهم يأملون في أن تسهم المبادرة في تشجيع من يقوم على تربية “نسيم” على الإبلاغ الفوري عنه طواعية خلال أسبوع، مشيراً إلى أنه في حال قيام الحاضن بذلك فسيحسب عليه إيجاباً، أما في حال إصراره على المضي في الخطأ فسيحتسب ذلك ضده قانونياً.

وأضاف أن المبادرة تسعى أيضاً لتشجيع أي شاب يشك في أنه قد يكون هو “نسيم الحبتور” للتقدم لإجراء الفحوص اللازمة للتأكد من نسبه إلى الأب، مبيناً أن خطوات المبادرة تتم بالتنسيق مع المحامي الخاص بأسرة المخطوف “نسيم الحبتور”.

يذكر أن “نسيم” اختطف من كورنيش الدمام قبل 24 عاماً، منذ عام 1417هـ، وكان حينها في عمر 18 شهراً.

 

 

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