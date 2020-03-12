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سقوط قتلى أمريكيين في قصف صاروخي على معسكر للتحالف الدولي بالعراق

سقوط قتلى أمريكيين في قصف صاروخي على معسكر للتحالف الدولي بالعراق
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تواصل – وكالات:

ترددت أنباء عن مقتل أمريكيين اثنين وبريطاني وإصابة نحو 12 من أفراد قوات التحالف في هجوم على معسكر التاجي شمالي العاصمة العراقية بغداد، بحسب “رويترز”.

وكان معسكر التاجي العراقي شمال العاصمة بغداد، حيث تتواجد قوات أمريكية، قد تعرض لهجوم صاروخي مكثف.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان، بسقوط 10 صواريخ من طراز “كاتيوشا” داخل المعسكر دون وقوع أي خسائر.

وأضاف البيان أنه “تم العثور على عجلة من نوع كيا بنكو تحمل منصة صواريخ فيها ثلاثة صواريخ متبقية جنوب منطقة الراشدية”.

وتعرضت القواعد العسكرية العراقية التي تحتضن قوات أمريكية، في الأشهر الماضية، لسلسلة هجمات صاروخية، وتتهم الولايات المتحدة الفصائل المسلحة المدعومة من إيران بالوقوف وراء هذه الهجمات، متوعدة إيران برد قوي حال استمرارها.

وتحول العراق في الفترة الماضية إلى ساحة مواجهة عنيفة بين الولايات المتحدة وإيران حيث توترت الأمور بدرجة كبيرة بعد اغتيال قائد فيلق القدس للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، يوم 3 يناير، بعملية أمريكية.

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