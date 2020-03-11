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الكويت تعطل الدوام وتعلق رحلات الطيران للوقاية من كورونا

الكويت تعطل الدوام وتعلق رحلات الطيران للوقاية من كورونا
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تواصل – وكالات:

قررت السلطات الكويتية، تعليق رحلات الطيران التجارية، من وإلى مطار الكويت الدولي اعتبارا من الجمعة المقبلة، باستثناء الرحلات التي تحمل مواطنين والشحن الجوي.

وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية أنه تقرر أيضا تعطيل الدوام الرسمي اعتبارا من الغد الخميس وحتى نهاية الشهر الحالي، في سياق الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وتضمنت القرارات منع التواجد داخل المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق. من جهتها أعلنت وزارة الصحة الكويتية شفاء 3 حالات جديدة اليوم من فيروس كورونا، إضافة إلى تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع إلى 72 عدد المصابين في البلاد.

وأوضح عبد الله السند، المتحدث باسم الوزارة خلال المؤتمر الصحافي اليومي حول مستجدات كورونا، أن 6620 شخصاً أجروا مسحاً طبياً لتبيان إصابتهم، مضيفاً أن 912 ما زالوا في الحجر الصحي.

كما أعرب عن تقديره لحالة التعاضد الذي شهدها المجتمع الكويتي في تلك القضية الصحية بالذات.

إلى ذلك، أعربت وزارة الصحة عن تمنيها على الجميع الامتناع عن السفر في الوقت الحالي، بسبب خطورة التقاط الفيروس، الذي انتشر بشكل واسع في أكثر من 90 بلدا حول العالم.

وكان المدیر العام لبلدیة الكویت أحمد المنفوحي أكد أن البلدیة لن تسمح بتجاوز القانون مشددا على أن صحة وسلامة المواطنین والمقیمین في الكويت “خط أحمر” بالنسبة لنا لاسیما في ظل الوضع الراھن الذي تمر به البلاد.

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