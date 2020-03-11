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خلال 24 ساعة فقط.. أعداد مصابي كورونا في قطر تتضاعف 10 مرات

خلال 24 ساعة فقط.. أعداد مصابي كورونا في قطر تتضاعف 10 مرات
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تواصل – وكالات:

أعلنت السلطات القطرية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 238 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وبالتالي ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في قطر 10 مرات تقريبا خلال يوم واحد، حيث أشارت الحصيلة السابقة إلى وجود 24 مصابا.

وقالت وزارة الصحة القطرية، إنه تم تسجيل 238 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في دولة قطر لوافدين من المخالطين للحالات الثلاث التي تم الإعلان عن إصابتهم بالفيروس يوم الأحد الماضي ممن يقيمون بمجمع سكني واحد”، حسبما نقلته وكالة “قنا” الرسمية.

وتابعت الوزارة أن “الحالات الجديدة التي تم تسجيلها من الخاضعين أصلا للحجر الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية منذ اكتشاف إصابة الوافدين الثلاثة، الأمر الذي منع من مخالطتهم لبقية أفراد المجتمع”.

ودعت وزارة الصحة القطرية “أفراد المجتمع إلى الاطمئنان حيث أن الحالات تتمتع بحالة صحية جيدة”.

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