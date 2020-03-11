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«الصحة»: 21 حالة إصابة مؤكدة بـ«كورونا».. و2500 يخضعون للعزل المنزلي

«الصحة»: 21 حالة إصابة مؤكدة بـ«كورونا».. و2500 يخضعون للعزل المنزلي
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تواصل – فريق التحرير:

قالت وزارة الصحة إن عدد الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا وصلت حتى الآن 21 حالة، و2500 يخضعون للعزل المنزلي، نافيا صحة ما نشر حول إصابة 600 شخص بفيروس “كورونا”.

وأوضح المتحدث باسم الصحة الدكتور محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد حول مستجدات “كورونا” أن جميع الحالات المصابة تخضع للعلاج وثلثها تم اكتشافها في المنافذ المختلفة، وأن عمليات تقصي المخالطين مستمرة.

وقال العبد العالي: إن إجمالي من تم حصرهم في قائمة المخالطين بلغ أكثر من 800 حالة حتى الآن ويتوقع أن يصل العدد إلى 1000 حالة، لافتاً إلى أنهم جميعاً سيخضعون للعزل والحجر الصحي، وإجراء الفحوص المخبرية اللازمة.

وتابع متحدث الصحة، أن إجمالي من تم إخضاعهم للكشف والفحص المخبري حتى الآن بلغ 3500 شخص، وأن من أخضعوا للحجر المنزلي عددهم 2500 شخص حتى الآن.

 

 

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