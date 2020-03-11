تنبيه مهم من «الجوازات» للقادمين للمملكة بـ«تأشيرة زيارة»

تواصل- واس:

أكدت المديرية العامة للجوازات أهمية تقيد كافة الزائرين القادمين بتأشيرة زيارة، بأنظمة وتعليمات المملكة، والالتزام بتمديد تأشيرة الزيارة قبل انتهاء المدة المحددة في التأشيرة القادمين بموجبها، مشددة على أن عدم الالتزام بتمديد التأشيرة يُعرِّض صاحبها للعقوبات المقررة نظاماً.

وأوضحت الجوازات أن خدمة تمديد تأشيرة الزيارة متاحة عبر بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية ” أبشر” ، حيث تمكن هذه الخدمة الأفراد الذين قاموا بإصدار تأشيرة زيارة من تمديد التأشيرة بحسب قواعد الخدمة، مشيرة إلى أنه يجب أن تكون المدة المتبقية في صلاحية التأشيرة 7 أيام أو أقل، وأن لا يكون قد مضى على انتهائها أكثر من 3 أيام، وأن يكون صاحب التأشيرة ( الزائر ) متواجداً داخل المملكة، وسداد رسوم تمديد التأشيرة، والتأكد من سريان صلاحية جواز صاحب التأشيرة ( الزائر ) وقت عملية التمديد، وأنه لم يسجل عليه مخالفات مرورية غير مسددة، وأن يكون كل من طالب التأشيرة وصاحب التأشيرة ( الزائر ) على قيد الحياة، وأن لا يتجاوز مجموع فترة تأشيرة الزيارة بعد التمديد 180 يوما من تاريخ الدخول إلى المملكة، علماً أنه يتم التمديد حسب المدة الأساسية التي أصدرت بها التأشيرة.

وأضافت الجوازات أنه يجب التأكد من مدة سريان التأشيرة وتمديدها عبر الدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر”، تفاديًا لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق المخالفين وحتى تكون إقامتهم نظامية في المملكة.