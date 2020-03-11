شاهد.. طريقة رصد الكاميرات الحرارية بمطار جدة للحالات المشتبه في إصابتها بـ«كورونا»

تواصل- فريق التحرير:

أوضح تقرير مصوّر بثته فضائية العربية كيفية استخدام الكاميرات الحرارية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، في رصد حالات الاشتباه بفيروس “كورونا” الجديد بين المسافرين.

وكشف التقرير أن الكاميرا الحرارية يتم وضعها في الممر الذي يمر به المسافرون القادمون إلى المملكة، وتعمل الكاميرا على تحليل حرارة الجسم. بدقة فائقة، ففي حال كانت حرارة الجسم مرتفعة يظهر لون أحمر على الشخص المصاب وتعطي الكاميرا تنبيهاً، ويتم عزله واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لمعرفة أسباب ارتفاع درجة حرارته.

ووفقاً للتقرير، أكد أحد المسؤولين في المطار أن الكاميرات رصدت عدد من الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس أثناء دخولها للمملكة.