الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الشؤون الاقتصادية» يستعرض جهود مواجهة كورونا وتقريري الميزانية ورؤية المملكة

«الشؤون الاقتصادية» يستعرض جهود مواجهة كورونا وتقريري الميزانية ورؤية المملكة
0

تواصل – واس:

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض.

واطلع المجلس خلال اجتماعه على عدد من الموضوعات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المتعلقة بالوضع الراهن، واستعرض الجهود الاحترازية والتدابير الوقائية التي تبذلها الجهات الحكومية لمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا الجديد Covid-19، مشيدًا بما تم بذله من القطاعات المعنية لمتابعة مستجدات الوضع الصحي في المملكة، وحثّ المجلس كافة القطاعات والأجهزة ذات الصلة ببذل الجهود وتسخير الإمكانات واتخاذ التدابير وكل ما من شأنه رعاية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامتهم.

كما ناقش المجلس العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال التقرير السنوي لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، والذي اشتمل على استعراض مسيرة الرؤية ومستوى الإنجاز المحقق على مستوى محاورها (مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح) وانعكاس ذلك على مستهدفات مؤشراتها وبرامجها، وأبرز المراحل القادمة.

وتابع المجلس التقرير الربعي المقدم من وزارة المالية في شأن أداء الميزانية العامة للدولة، كما استعرض تقرير أداء الأجهزة الحكومية المقدم من المركز الوطني لقياس الأجهزة الحكومية (أداء)، واطلع على تقرير أعمال اللجنة المعنية في شأن التنظيم الإداري بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

مواد ذات صلة

رغم تفشي كورونا.. ١٠ أطعمة لا يمكن غسلها قبل تناولها

رغم تفشي كورونا.. ١٠ أطعمة لا يمكن غسلها قبل تناولها

بريطانيا تعلن إنشاء لجنة «كوبرا» لمواجهة كورونا

بريطانيا تعلن إنشاء لجنة «كوبرا» لمواجهة كورونا

متحدث الصحة يوضح مستجدات كورونا في المملكة وإجمالي الحالات المؤكدة

متحدث الصحة يوضح مستجدات كورونا في المملكة وإجمالي الحالات المؤكدة

حقيقة انتهاء فيروس «كورونا» الجديد في فصل الصيف.. استشاري يوضح

حقيقة انتهاء فيروس «كورونا» الجديد في فصل الصيف.. استشاري يوضح

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>