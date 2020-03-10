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الرئيس الصيني من بؤرة تفشي «كورونا»: سيطرنا على الفيروس عملياً

الرئيس الصيني من بؤرة تفشي «كورونا»: سيطرنا على الفيروس عملياً
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تواصل – وكالات:

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، أن سلطات بلاده نجحت في السيطرة عمليا على فيروس “كورونا” في بؤرة تفشيه بمقاطعة هوبي.

وقال إن الخطوات الأولى الهادفة إلى إعادة الاستقرار وتغيير الوضع في مقاطعة هوبي ومدينة ووهان قد تم تحقيقها، مضيفا أن تأثير تفشي فيروس “كورونا” على اقتصاد هوبي لن يستمر على المدى الطويل.

وتوجه الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، إلى مستشفى هوهشنشان لتفقده، وذلك بعد وصوله إلى مدينة ووهان، مركز تفشي الفيروس.

وأطلع الرئيس الصيني على أعمال المستشفى وإجراءات علاج المرضى وحماية العاملين الطبيين والبحوث العلمية هناك.

كما زار أيضا المرضى الذين يتلقون العلاج هناك وقدم تحياته إلى كافة الأطباء والموظفين العاملين هناك الذين يكافحون الوباء في الخط الأمامي.

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