الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

وزارة الصحة: تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

وزارة الصحة: تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا»
0

تواصل –  واس:

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، عن تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وذكرت الوزارة أن ثلاث حالات من الخمس هي لمواطن ومواطنتين ممن دخلوا الحجر الصحي بعد عودتهم من إيران والعراق، حيث أظهرت الفحوصات المخبرية أنهم يحملون فيروس كورونا الجديد ( كوفيد 19 ). وقد تم تحويلهم في حينه للعزل في إحدى مستشفيات المنطقة الشرقية.

وأوضحت الوزارة أن الحالة الرابعة لمواطن لديه أعراض تنفسية خفيفة، وقد حضر إلى مستشفى في المنطقة الشرقية، وتم تنويمه في العزل، وجرى حصر المخالطين له، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم.

وأضافت أن الحالة الخامسة لرجل من الجنسية المصرية قادم من جمهورية مصر العربية، ظهرت عليه أعراض تنفسية خفيفة أيضا، وقد تم تنويمه في العزل في مستشفى بمنطقة مكة المكرمة، كما جرى حصر المخالطين له، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم.

وقالت الوزارة أنه بالحالات الخمس الجديدة يصبح مجموع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة 20 حالة.
وتطمئن الوزارة الجميع بأن الحالات معزولة حالياً، وجاري التعامل معها وتقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.

وأهابت الصحة بكل من كان في دول ينتشر فيها فيروس كورونا الجديد، أن يتواصل فورًا مع مركز “تواصل الصحة 937 ” للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع.

كما دعت إلى ضرورة التواصل مع الوزارة في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

مواد ذات صلة

سفارة المملكة بمصر تعلن استئناف رحلات الطيران بين الرياض والقاهرة

سفارة المملكة بمصر تعلن استئناف رحلات الطيران بين الرياض والقاهرة

بالفيديو.. استشاري يوضح المقصود بفترة حضانة فيروس «كورونا»

بالفيديو.. استشاري يوضح المقصود بفترة حضانة فيروس «كورونا»

«خلية أزمة» وإجراءات احترازية صارمة في القطيف بسبب «كورونا»

«خلية أزمة» وإجراءات احترازية صارمة في القطيف بسبب «كورونا»

أمانة الرياض تكثف جولاتها الرقابية للوقاية من «كورونا».. تشمل 13 نشاطاً

أمانة الرياض تكثف جولاتها الرقابية للوقاية من «كورونا».. تشمل 13 نشاطاً

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>