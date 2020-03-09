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أمانة الرياض تكثف جولاتها الرقابية للوقاية من «كورونا».. تشمل 13 نشاطاً

أمانة الرياض تكثف جولاتها الرقابية للوقاية من «كورونا».. تشمل 13 نشاطاً
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة الرياض رفع معدل جولات الرقابة التفتيشية إلى الضعف على ١٣ نشاطًا محددًا، في إطار الجهود الاحترازية للوقاية من كورونا.

وتشمل الجولات كل من أنشطة الحلاقة والمشاغل النسائية والتزيين النسائي ومغاسل الملابس وقصور الأفراح والمطاعم والمطابخ والمقاهي ومحلات الحلويات والمخابز، ومراكز التسوق.

كما تشمل الجولات الرقابية التي تقوم بها أمانة منطقة الرياض المولات والمجمعات التجارية وأسواق الجملة والتجزئة والمسالخ والملاحم وأسواق الأسماك ومراكز بيع الحيوانات الأليفة والطيور وأسماك الزينة.

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