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إخضاع وزير كويتي للحجر الصحي المنزلي.. وارتفاع الإصابات بـ«كورونا» لـ65 حالة

إخضاع وزير كويتي للحجر الصحي المنزلي.. وارتفاع الإصابات بـ«كورونا» لـ65 حالة
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تواصل- فريق التحرير:

طالت الإجراءات الاحترازية المتخذة ضد فيروس “كورونا” في الكويت، وزير الدولة لشؤون الخدمات مبارك الحريص الذي من المقرر أن يخضع للحجر المنزلي فور عودته إلى البلاد من بريطانيا ليصبح أول مسؤول يخضع للحجر.

ووفقاً لـ”روسيا اليوم” سيكون “الحريص” أول مسؤول حكومي تطوله تداعيات فيروس كورونا، عملاً بتوصيات وزارة الصحة بتطبيق الإجراءات الاحترازية تجاه القادمين من المملكة المتحدة؛ نظراً لتطورات الوضع الوبائي الإقليمي والعالمي لفيروس كورونا.

وبموجب قرار الوزارة، فإن الإجراءات الاحترازية ستشمل كل القادمين من بريطانيا، حيث يقضي الوزير الكويتي مبارك الحريص، حالياً، إجازة خاصة في لندن، وفق ما أعلنته وزارة الدولة لشؤون الخدمات الكويتية قبل أيام.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 3 إصابات جديدة بـ “كورونا” خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات، إلى 65 حالة، بالإضافة إلى 906 حالات موجودة في الحجر الصحي حتى الآن.

 

 

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