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بعد عودته من مصر.. مدير صحة نجران يوضح سبب عزله صحيا بمنزله

بعد عودته من مصر.. مدير صحة نجران يوضح سبب عزله صحيا بمنزله
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح مدير عام الشؤون الصحية في منطقتي نجران وعسير، الدكتور خالد العسيري، أن عزله في منزله احترازي، استجابةً لقرار عزل العائدين من بعض الدول في منازلهم، مطمئنا كل من سأل عنه بأنه بصحة جيدة.

وقال العسيري: “إنه عاد أخيراً من مصر التي توجه إليها في مهمة رسمية قبل أسبوع، للتعاقد مع أطباء وفنيين، برفقة نائبه، وفقا لـ”عكاظ”، حيث جاء عزله منزليا وفق تعليمات وزارة الصحة تجاه القادمين من مصر ولبنان وإيطاليا وكوريا.

وكانت إمارة نجران أعلنت، اليوم الأحد، أن مدير صحة نجران ونائبه يخضعان للعزل المنزلي، لحين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية، لوجودهما في مهمة رسمية قبل أسبوع بإحدى الدول التي يتوجب اتخاذ تدابير خاصة بها.

 

 

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