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بالفيديو.. إعادة فتح بوابات الحرمين بعد إغلاقها مؤقتاً للتعقيم

بالفيديو.. إعادة فتح بوابات الحرمين بعد إغلاقها مؤقتاً للتعقيم
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تواصل – فريق التحرير:

أفادت قناة الإخبارية، اليوم الجمعة، أنه تم إعادة فتح أبواب المسجد الحرم والمسجد النبوي بعد إغلاقهما مؤقتاً لتعقيمهما ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس “كورونا” الجديد.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد قررت، أمس، إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة، وفقاً للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة، ولأهمية المحافظة على نظافة الحرمين الشريفين لمنع انتشار العدوى، ولضرورة تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين وذلك في غير أوقات الصلاة.

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