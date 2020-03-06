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توقعات طقس الجمعة.. أمطار وعاصفة ترابية تُعيق الرؤية في 5 مناطق

توقعات طقس الجمعة.. أمطار وعاصفة ترابية تُعيق الرؤية في 5 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تتحول إلى عاصفة ترابية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، اليوم الجمعة، بمشيئة الله.

كما توقعت الأرصاد رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق القصيم والرياض والأجزاء الشمالية الشرقية من المدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تهطل منها أمطار خفيفة على مناطق شمال المملكة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، قالت الأرصاد إن مكة المكرمة ستسجل أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة بـ36 درجة مئوية، فيما تسجل طريف والأحساء أدنى درجات الحرارة، والتي تصل إلى 10 درجات مئوية.

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