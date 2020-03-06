مداهمة وكر لتزوير الوثائق الرسمية في الرياض (فيديو)

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وثق مقطع فيديو لحظة ضبط قوات الأمن لتشكيل عصابي امتهن تزوير عدد من الوثائق الرسمية والهويات الوطنية ورخص الإقامة، في منزل اتخذوه وكراً لأعمالهم غير المشروعة.

وأظهر المقطع، الذي نشره الإعلامي سامي الشيباني عبر “السناب الأمني”، مراحل عملية التزوير داخل منزل مجهز بمعدات متكاملة للعملية والذي يعتبر مصنعاً لتزوير جميع الوثائق الرسمية.

وكانت شرطة الرياض قد أعلنت في وقت سابق عن إلقاء القبض على 7 وافدين في العقدين الثالث والرابع من العمر، كانوا يديرون المصنع، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.