بالأسماء.. «الصحة» تدعو المرشحين على وظائفها للمطابقة

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن أسماء المرشحين والمرشحات لشغل وظيفة (طبيب مقيم – تخصص أسنان).

ودعت الوزارة المرشحين والمرشحات إلى مراجعة مديريات الشؤون الصحية في المناطق والمحافظات لمطابقة بياناتهم، موضحة أن عملية المطابقة ستبدأ من يوم الثلاثاء 10 مارس 2020، وحتى يوم الخميس 19 مارس 2020.

وأهابت الوزارة بالمرشحين والمرشحات اصطحاب الهوية الوطنية ونسخة منها، ووثيقة التخرج ونسخة منها، والمعادلة للحاصلين على المؤهلات من الخارج، وشهادة الامتياز، وشهادة التصنيف، وبطاقة تسجيل مهني سارية، وبيان بالخبرات.

ويمكن الاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات من خلال الروابط الموضحة أدناه:

أسماء المرشحين (اضغط هنا).

أسماء المرشحات (اضغط هنا).