كورونا.. 377 إصابة في فرنسا وهولندا تسجل 82 حالة

تواصل – واس:

أعلنت السلطات الفرنسية اليوم الخميس تسجيل حالتي وفاة إضافيتين بسبب الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، ما يرفع الإجمالي لديها إلى ست وفيات.

وأضافت السلطات في بيان أن فرنسا سجلت أيضا 92 حالة إصابة مؤكدة جديدة بما يرفع الإجمالي لديها إلى 377 مصابا.

وفي هولندا، ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) إلى 82 حالة.

وأشار تقرير للمعهد الوطني للصحة العامة والبيئة الهولندي – بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم – إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع من 38 حالة إلى 82 حالة في الأيام الأخيرة.