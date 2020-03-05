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وزارة «الموارد البشرية» تعلن توفر وظائف شاغرة لحملة المؤهلات.. شروط ورابط التقديم

وزارة «الموارد البشرية» تعلن توفر وظائف شاغرة لحملة المؤهلات.. شروط ورابط التقديم
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية ممثلة في «بوابة العمل عن بعد»، عن توافر 506 وظائف متنوعة، للرجال والنساء، في مختلف المناطق، وذلك لحملة كافة المؤهلات، موضحة أن الوظائف تناسب الذين يواجهون حواجز تعرقل دخولهم لسوق العمل بسبب المواصلات أو البعد الجغرافي، أو الراغبين في العمل بمرونة أكثر.

وأشارت الوزارة إلى أنه يشترط في المتقدم أو المتقدمة أن يكون سعودي الجنسية، وأن يتراوح عمره ما بين 18 إلى 60 سنة، وإجادة استخدام أجهزة التقنية الحديثة، مع وجود حساب (أبشر) مفعل.

وأكدت الوزارة أن التسجيل يتم عبر زيارة «بوابة العمل عن بعد» والضغط على أيقونة التسجيل «خيار الباحث عن عمل»، وإنشاء حساب إلكتروني في البوابة، وتحميل السيرة الذاتية، وعقب ذلك سيظهر ملف تعريفي ويمكن بعده التقديم على الوظائف المتاحة.

وأوضحت الوزارة أن التقديم متاح حاليًا من خلال التسجيل في المنصة ثم اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب بالضغطهنا

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