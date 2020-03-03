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«المطلق»: لا يخلو عصر من انتشار وباء يذكّر الله به عباده ليعودوا إليه

«المطلق»: لا يخلو عصر من انتشار وباء يذكّر الله به عباده ليعودوا إليه
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تواصل – فريق التحرير:

علق الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، على حالة الهلع التي تنتاب العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال المطلق، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “لا يخلو عصر من العصور من انتشار وباء يذكّر الله به عباده ليعودوا إليه، ويشعروا بضعفهم حين يسلّط عليهم مخلوقًا ضعيفًا، فيعملوا الأسباب المشروعة لمدافعته”.

وتابع الشيخ المطلق: “وقد انتشر طاعون عمواس بالشام في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فرجع بجيش المسلمين خوفًا عليهم من الإصابة بالمرض”.

 

 

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