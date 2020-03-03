«المطلق»: لا يخلو عصر من انتشار وباء يذكّر الله به عباده ليعودوا إليه

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علق الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، على حالة الهلع التي تنتاب العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال المطلق، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “لا يخلو عصر من العصور من انتشار وباء يذكّر الله به عباده ليعودوا إليه، ويشعروا بضعفهم حين يسلّط عليهم مخلوقًا ضعيفًا، فيعملوا الأسباب المشروعة لمدافعته”.
وتابع الشيخ المطلق: “وقد انتشر طاعون عمواس بالشام في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فرجع بجيش المسلمين خوفًا عليهم من الإصابة بالمرض”.
لا يخلو عصر من العصور من انتشار وباء يذكّر الله به عباده ليعودوا إليه، ويشعروا بضعفهم حين يسلّط عليهم مخلوقًا ضعيفًا، فيعملوا الأسباب المشروعة لمدافعته. وقد انتشر طاعون عمواس بالشام في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فرجع بجيش المسلمين خوفًا عليهم من الإصابة بالمرض.
— أ.د. عبدالله المطلق (@dr_ab_almutlaq)March 3, 2020