«الصحة»: حالة المصاب بفيروس «كورونا» مستقرة وتم فحص المخالطين

تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن المواطن المصاب بفيروس “كورونا” قدم للمملكة من خلال جسر الملك فهد ولم يفصح عند دخوله عن رحلاته الأخرى ومن ضمنها إيران له.

وأوضح العبدالعالي، أنه من خلال شبكة المنشآت الصحية الموجود بالمملكة أمكن الوصول إلى المصاب وحثه على مراجعة المنشأة الصحية لتقديم الرعاية له.

وأوضح متحدث الصحة أن المصاب تجاوب، مضيفا أن ذلك أمر إيجابي في مقابل عدم إفصاحه، حيث تقدم للرعاية الصحية وتم عزله مباشرة، وأثبتت الفحوص إصابته بالفيروس.

وأبان أنه تم تفعيل فريق تدخل واستجابة سريع من المختصين للقيام بالاستقصاء الوبائي للحالة لمعرفة تفاصيل حالته الصحية والمخالطين له.

وأشار إلى أنه تم حصر 70 مخالطا للمصاب، حيث تم الوصول لهم والتعامل معهم، سواء بالعزل أو الحجر الصحي أو الحجر المنزلي تبعا لحالتهم الصحية وحسب ما يتوافق مع المعايير المعتمدة، وجميعهم يتلقون الرعاية باهتمام بالغ.

وأضاف أنه تم رصد جميع تنقلات المصاب بدقة عالية، سواء المرور بمنشأة صحية خاصة أو تنقلاته المجتمعية، لافتا إلى أن المصاب بصحة جيدة ومستقرة وتتم رعايته بأفضل مستوى، وكذلك رعاية أسرته وكافة المخالطين له، مضيفا أن العينات المخبرية ستخرج نتائجها خلال ساعات.