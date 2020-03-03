الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الصحة»: حالة المصاب بفيروس «كورونا» مستقرة وتم فحص المخالطين

«الصحة»: حالة المصاب بفيروس «كورونا» مستقرة وتم فحص المخالطين
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن المواطن المصاب بفيروس “كورونا” قدم للمملكة من خلال جسر الملك فهد ولم يفصح عند دخوله عن رحلاته الأخرى ومن ضمنها إيران له.

وأوضح العبدالعالي، أنه من خلال شبكة المنشآت الصحية الموجود بالمملكة أمكن الوصول إلى المصاب وحثه على مراجعة المنشأة الصحية لتقديم الرعاية له.

وأوضح متحدث الصحة أن المصاب تجاوب، مضيفا أن ذلك أمر إيجابي في مقابل عدم إفصاحه، حيث تقدم للرعاية الصحية وتم عزله مباشرة، وأثبتت الفحوص إصابته بالفيروس.

وأبان أنه تم تفعيل فريق تدخل واستجابة سريع من المختصين للقيام بالاستقصاء الوبائي للحالة لمعرفة تفاصيل حالته الصحية والمخالطين له.

وأشار إلى أنه تم حصر 70 مخالطا للمصاب، حيث تم الوصول لهم والتعامل معهم، سواء بالعزل أو الحجر الصحي أو الحجر المنزلي تبعا لحالتهم الصحية وحسب ما يتوافق مع المعايير المعتمدة، وجميعهم يتلقون الرعاية باهتمام بالغ.

وأضاف أنه تم رصد جميع تنقلات المصاب بدقة عالية، سواء المرور بمنشأة صحية خاصة أو تنقلاته المجتمعية، لافتا إلى أن المصاب بصحة جيدة ومستقرة وتتم رعايته بأفضل مستوى، وكذلك رعاية أسرته وكافة المخالطين له، مضيفا أن العينات المخبرية ستخرج نتائجها خلال ساعات.

مواد ذات صلة

الطيران المدني: إجراءات وقائية لمنع انتشار «كورونا» في المملكة

الطيران المدني: إجراءات وقائية لمنع انتشار «كورونا» في المملكة

«النيابة العامة» تحذر: السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال لمروجي الشائعات

«النيابة العامة» تحذر: السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال لمروجي الشائعات

«الداخلية»: إجراءات احترازية إضافية عند المنافذ للقادمين من دول موبوءة بـ«كورونا»

«الداخلية»: إجراءات احترازية إضافية عند المنافذ للقادمين من دول موبوءة بـ«كورونا»

«الصحة»: تجهيز أكثر من ١٤٠٠ غرفة للعزل ومنع انتقال العدوى في مستشفيات المملكة (صور)

«الصحة»: تجهيز أكثر من ١٤٠٠ غرفة للعزل ومنع انتقال العدوى في مستشفيات المملكة (صور)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>