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«وقاية» ينصح المواطنين بتأجيل السفر إلى ألمانيا وفرنسا بسبب «كورونا»

«وقاية» ينصح المواطنين بتأجيل السفر إلى ألمانيا وفرنسا بسبب «كورونا»
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تواصل – الرياض:

ناشد المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها “وقاية – saudi cdc” جميع المواطنين والمقيمين بضرورة تأجيل السفر إلى ألمانيا وفرنسا لغير الحاجة، وذلك لأجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، بسبب استمرار تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في كل من ألمانيا وفرنسا.

من جانبها، جددت وزارة الصحة تأكيدها على أهمية التزام الجميع بالإرشادات والنصائح التوعوية التي تنشرها باستمرار على حساباتها في مواقع التواصل، مؤكدة متابعتها مستجدات فيروس كورونا الجديد كافة، واتخاذها العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس.

وتواصل “الصحة” تعزيز إجراءات الرصد والمراقبة لفيروس كورونا الجديد في منافذ الدخول للمملكة، وكذلك تعزيز جاهزية المنشآت الصحية للتعامل مع الحالات التنفسية المعدية.

وأهابت الوزارة بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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