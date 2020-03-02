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«التجارة» تحذر مستخدمي «هيونداي سانتافيه» من مضخات الوقود

«التجارة» تحذر مستخدمي «هيونداي سانتافيه» من مضخات الوقود
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تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة التجارة كافة مستخدمي سيارات “هونداي سانتافيه” موديلات ( 2012-2017) لإصلاح مضخات الوقود لمركباتهم وفق تعليمات الشركة الصانعة لتفادي حدوث أي حرائق أثناء عملية التزود بالوقود.

وشددت الوزارة على أهمية مراجعة الوكيل أو مركز صيانة خارجي ملتزم بتعليمات الإصلاح للشركة الصانعة بشكل فوري، حيث قد تؤدي الصيانة الغير مطابقة لتعليمات المصنع لحدوث تسرب من خزان الوقود، مما يزيد من احتمالية نشوب حالات حريق أثناء تعبئة الوقود.
وأشارت وزارة التجارة إلى أنها باشرت فتح تحقيق فوري وتكوين فريق فني للوقوف على تلك الحالات بهدف معرفة مسبباتها بالتعاون مع الشركة المصنعة والوكيل المحلي بعد ورود تقرير للوزارة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني والوقوف على 6 حالات متشابهة لمستخدمي السيارة نفسها نتج عنها بداية حريق محدود تمت السيطرة عليه في حينه دون أية أضرار ولله الحمد.
وتأتي هذه الخطوة تعزيزاً لدور الوزارة في حماية المستهلك وضمان وحفظ حقوقه وانطلاقاً من دورها المحوري في ضمان سلامة المنتجات من العيوب المصنعية.

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