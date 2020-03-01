سماء «عرعر» تتحول إلى اللون الأحمر.. موجة غبار تحجب الرؤية (فيديو)

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شهدت مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، صباح اليوم الأحد، موجة غبار تسببت في تدنى مستوى الرؤية الأفقية بالطرق والشوارع.

ووثق مقطع فيديو تأثر أجواء عرعر بالعاصفة الترابية، حيث غطى الغبار الشديد سماء المنطقة وتسبب في حجب ضوء الشمس بالكامل.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، ويشمل ذلك مناطق (تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض).

وأضافت الأرصاد، أن تأثير الحالة الجوية يمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية، كما توقعت أن تنشط الرياح على طول ساحل البحر الأحمر، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج.