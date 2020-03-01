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«التأمينات» توضح شروط ضم مدد الاشتراك للتقاعد

«التأمينات» توضح شروط ضم مدد الاشتراك للتقاعد
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تواصل – فريق التحرير:

نصحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأحد، الموظفين بالتأكد من تسجيلهم في نظام التأمينات للحصول على نحو 7 مزايا، موضحة طريقة التسجيل في نظام التأمينات.

وأوضحت المؤسسة عبر حسابها الرسمي في “تويتر ” أن المزايا التي يحصل عليها الموظف المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية، تتضمن الحصول على معاش تقاعدي ومعاش للأسرة عند الوفاة والقدرة على اشتراك في برنامج تعويض المتعطلين عن العمل (ساند)، وكذلك التعويضات النقدية للمصابين بإصابات عمل ومعاش العجز غير المهني والحصول على العناية الطبية للمصابين بإصابات عمل.

وأشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني، إلى طريقة الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية من خلال الدخول على الموقع الإليكتروني الرسمي، وتحديد نوع المستفيد حدد نوع المستفيد «مشترك، صاحب عمل، جهة علاج»، ثم النقر على «تسجيل» ثم أكمل البيانات المطلوبة.

كما أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شروط ضم مدد الاشتراك للتقاعد المدني والعسكري، منها أن يقدم المشترك طلب الضم قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير، وألا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاشًا، وألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة.
وألا يزيد عمر المشترك على 59 عامًا عند طلب الضم عدا المشترك الذي على رأس العمل الخاضع للنظام الأخير في 24/10/1437هـ، فيتم قبول طلب الضم حتى لو تجاوز في تاريخ تقديم الطلب سن 59 عامًا، وألا يكون المعاش في النظام الأول قد استحق بسبب العجز، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

 

 

 

 

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