تعرّف على أبرز التقنيات الحديثة المستخدمة بـ«الحرمين» للوقاية من الفيروسات

تواصل – مكة المكرمة:

وثق تقرير تلفزيوني بثته قناة “العربية” التقنيات الحديثة والمتطورة التي يتم استخدامها داخل الحرمين الشريفين لحماية الحجاج والمعتمرين والزوار من الفيروسات والأمراض.

وكشف التقرير أن من بين هذه التقنيات المتطورة بالحرم المكي تقنية بنظام التكييف تمكنه من منع انتشار الفيروسات داخل الحرم بل وطردها، وذلك عن طريق استخدام ما يسمى بعجلة التبادل الحراري، حيث تقوم المبردات بضخ المياه الباردة إلى المحطة المركزية في الحرم، لتقوم مراوح الدفع بضخ الهواء البارد إلى داخل الحرم وطرد الهواء الموجود في الداخل إلى الخارج.

وأوضح التقرير، أن تلك التقنيات وغيرها في الحرمين الشريفين تساندها على الأرض فرق طبية متخصصة وغرف لمراقبة الحالة الصحية للحجاج والمعتمرين وزوار المسجد النبوي طوال أيام السنة.

يذكر أن المملكة كانت قد أعلنت عن إيقاف إصدار تأشيرات العمرة، وتعليق دخول غير السعوديين ممن حصلوا على تأشيرة العمرة والزيارة، وذلك مؤقتاً؛ من منطلق المسؤولية نحو منع تفشي فيروس “كورونا الجديد”.