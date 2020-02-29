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مدينة الملك فهد الطبية تكشف حقيقة استقبالها حالات مصابة بـ«كورونا»

مدينة الملك فهد الطبية تكشف حقيقة استقبالها حالات مصابة بـ«كورونا»
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تواصل – فريق التحرير:

نفت مدينة الملك فهد الطبية الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تزعم وصول حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” إلى المدينة.

وأهابت المدينة بالجميع، في بيان لها اليوم رداً على ما تم تداوله، استقصاء المعلومة من مصدرها عبر حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا “كوفيد 19” أكدت، اليوم السبت، عدم تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس الجديد في المملكة حتى الآن.

وشددت اللجنة على الجميع أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات، والتواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس.

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