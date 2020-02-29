الخرج.. مركز العناية بالمصاحف يستهدف تجديد مليون مصحف خلال العام الحالي (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

يعد مركز العناية بالمصحف الشريف بمحافظة الخرج أول مركز مهتم بالعناية بالمصاحف بإدارة الشيخ محمد بن مناور الحنيني.

ويهتم المركز بجمع المصاحف من مختلف المناطق والعناية بها وإعادة تجليدها والمحافظة عليها بما يليق بكتاب الله عز وجل.

ويتواصل المركز مع أي شخص أو جهة على مستوى المملكة لإعادة تجديد المصاحف وإعادتها حالتها الأولى مرة أخرى، وكذلك يعمل على إعادة توزيعها على مستوى دول العالم.

وقال مدير المركز محمد الحربي إن هدفهم خلال هذا العام تجديد أكثر من مليون مصحف بمشيئة الله تعالى.