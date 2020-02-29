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حرس الحدود بعسير يُنقذ طفلاً من الغرق

حرس الحدود بعسير يُنقذ طفلاً من الغرق
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تواصل – واس:

تمكنت الوحدات البحرية التابعة لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير، أمس الجمعة 4 رجب 1441هـ، من إنقاذ طفل من الغرق بشاطئ الواجهة البحرية بالحريضة.

وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير الرائد خالد بن عالي المطيري، أن منقذ حرس الحدود على الشاطئ في حدود مسؤولية مركز الحريضة شاهد طفلاً يبلغ من العمر سبع سنوات يتعرض للغرق في أحد المناطق المخصصة للسباحة، وجرى على الفور إنقاذه وإجراء الإسعافات الأولية له، ومن ثم نقله إلى مستشفى القحمة العام بواسطة سيارة إسعاف حرس الحدود، مؤكدا أن حالته الصحية جيدة، ولله الحمد.

وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير بجميع المتنزهين بأخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود ( 994) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.

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