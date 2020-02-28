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«BBC»: تسجيل 210 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس «كورونا» في إيران

«BBC»: تسجيل 210 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس «كورونا» في إيران
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تواصل- وكالات:

نقلت محطة (بى.بى.سى) باللغة الفارسية، اليوم الجمعة، عن مصادر طبية إن 210 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم فى عدة مدن إيرانية جراء فيروس “كورونا” حتى الليلة الماضية.

ونشرت وكالة تسنيم الايرانية مقاطع فيديو لتعقيم الأضرحة فى مدينة قم، التى تعد مركز تفشى فيروس كورونا المستجد، وأجرت السلطات عملية تعقيم للشوارع المحيطة بضريح فاطمة المعصومة، كما تم تعقيم شوارع بندر عباس بعدما بلغ عدد الوفيات 34 والمصابيين 388 وشفاء 73 حالة بحسب احدث احصائية اعلنتها وزارة الصحة الايرانية.

وتفشى فيروس كورونا فى عدة مدن إيرانية بطريقة سريعة، منذ إعلان أول حالتى وفاة 20 فبراير الجارى، وكانت لمسنين اثنين فى مدينة قم جنوب العاصمة طهران.

من جانبه، نفى متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية تقرير “بي. بي. سي فارسي”، مشيراً إلى أن عدد حالات الوفاة حتى الآن 34 شخصاً، بينما أصيب 388 بالفيروس.

وتشكك العديد من الجهات في الأرقام الرسمية التي تعلنها إيران حول الإصابات والوفيات بكورونا.

 

 

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