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العثور على مركبة سقطت من ارتفاع شاهق بجبل المحمدية في الطائف

العثور على مركبة سقطت من ارتفاع شاهق بجبل المحمدية في الطائف
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف -ممثلة في الدفاع المدني- بالتعاون مع “جمعية ساعد للبحث والإنقاذ”، من التوصل إلى مركبة ورد بلاغ بشأن سقوطها عبر منحدر يُقَدّر بحوالى 2500 متر بجبل المحمدية في مركز الشفا السياحي.

واستغرقت مهمة البحث قرابة الخمس ساعات، حيث تعامل رجال الدفاع المدني مع الحدث باستخدام الوسائل المناسبة كون المنطقة جبلية وذات ارتفاع شاهق، بالتعاون مع رجال جمعية “ساعد” للبحث والإنقاذ، الذين تمكنوا من النزول انحدارًا معتمدين على الله سبحانه وتعالى ثم الخبرة التي اكتسبوها في مثل هذه الأحداث للوصولً إلى موقع المركبة.

ووُجدت المركبة على مسافة تصل لحوالى 2500 متر، مجهولة المعالم، وبات حديدها أشبه بـ”العجينة”، دون وجود أي أثر لركاب كانوا يستقلونها أو رصد دماء عليها، مما يرجح أن تكون قد سقطت خالية من الركاب، وهو الأمر الذي دفع فريق الأدلة الجنائية لتوثيق المركبة، في ظل تواجد مندوبين عن الشرطة، والهلال الأحمر كمباشرين للحالة.

وسُلمت الحالة للشرطة التي تنظر في حيثيات الواقعة والوصول لهوية المركبة ومعرفة مالكها عبر التحقيقات، وكشف غموض سقوطها؛ في حين كان مشرف المفقودين بجمعية “ساعد” للبحث والإنقاذ سامي الغريبي، قد أكد لـ”سبق” تلقيهم البلاغ من قِبَل الدفاع المدني ومشاركتهم في الحالة؛ مشيدًا بجهود فريق الجمعية الذي تولى البحث.

 

 

 

 

 

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