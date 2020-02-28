الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الصحة»: المملكة لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد

«الصحة»: المملكة لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي في وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي بأنه حتى الآن ولله الحمد لم تسجل في المملكة أي حالات مؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وأن المملكة مستمرة في بذل أقصى الجهود والمتابعات وتطبيق الاحترازات للحيلولة دون وفادة هذا المرض إلى أراضيها، ومتابعة وتطبيق أعلى مستويات التأهب والاحتياطات، بما يضمن تعاملاً مثالياً مع هذا الفيروس.

وأشار إلى أن المملكة ومن خلال أجهزتها ومنظوماتها الصحية تقوم بمجموعة من الاحترازات ومجموعة من الخطوات الوقائية بتضافر جهود مجموعة من الأجهزة الحكومية في المنافذ المختلفة، بهدف الوقاية وصد هذا المرض وعدم انتقاله من حامليه ومن تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس أو خلال فترة حضانته، بعدة طرق طبية مثلى متعارف عليها ومعتمدة عالميا، تخضع لأعلى المعايير، إضافة إلى رفع الجاهزية الرصد والتعامل واكتشاف هذه الحالات داخل المملكة من خلال شبكة المنظومة الصحية والمنشآت الصحية القائمة، ورفع الوعي الصحي بمزيد التوعية الصحية المجتمعية، ورفع القدرات المخبرية.

جاء ذلك في تصريح لمتحدث الصحة عقب اجتماع لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا في مقاطعة ووهان الصينية برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية في المملكة اليوم بهيئة الغذاء والدواء بالرياض.

وبين أن في ظل وجود تجمعات بشرية ترتفع احتماليات مخاطر تفشي هذا المرض أو انتشاره، مشيراً إلى أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت بأن هذا الفيروس المستجد يعد طارئة صحية عامة، وتثير قلقاً عالمياً، مشيراً إلى الزيادة في تسجيل هذا المرض في مجموعة من دول العالم، ومنها دول محيطة بالمملكة، مؤكداً أن هذا الأمر يزيد من المخاطر.

ونوه الدكتور العبد العالي باستشعار المملكة لمسؤوليتها تجاه حماية المواطنين والمعتمرين والزوار للمشاعر المقدسة والحرمين الشريفين، لافتاً الانتباه إلى مجموعة القرارات التي اتخذتها المملكة في إطار هذه المسؤولية.

وأكد المتحدث الرسمي بالوزارة أن المملكة كانت من أوائل الدول التي تعمل باستنفار دائماً لتكون في أتم الجاهزية للتصدي للأوبئة، منوهاً بالخبرات المتراكمة التي باتت سمة تمتاز بها المملكة على مستوى التفاعل والتعامل مع طب الحشود ومع التجمعات البشرية، مشيراً إلى مجموعة من منظومات العمل ولجان تنسيقية ومراكز للقيادة والتحكم والسيطرة ومراكز للتفاعل مع الأزمات والطوارئ الصحية، التي عمدت إليها الجهات المعنية بالشأن الصحي في المملكة، مكونةً بذلك منظومة متكاملة تضطلع بأدوارها على الوجه الأكمل الذي يكفل – بتوفيق الله – الوقاية والحماية للمواطن والمقيم، سائلا الله تعالى أن يحمي الجميع من هذا المرض، ومن مختلف المشكلات الصحية والعوارض.

مواد ذات صلة

بعد قرار وزير العدل.. بُشرى سارة بشأن عدد الموقوفة خدماتهم في جميع مناطق المملكة

بعد قرار وزير العدل.. بُشرى سارة بشأن عدد الموقوفة خدماتهم في جميع مناطق المملكة

«الصحة» تكشف مستجدات فيروس كورونا في المملكة والعالم

«الصحة» تكشف مستجدات فيروس كورونا في المملكة والعالم

«الصحة» تنفي تسجيل إصابة بـ «كورونا المستجد» في الدمام

«الصحة» تنفي تسجيل إصابة بـ «كورونا المستجد» في الدمام

الاتحاد الدولي للاتصالات: المملكة من أوائل الدول في خدمات الألياف الضوئية

الاتحاد الدولي للاتصالات: المملكة من أوائل الدول في خدمات الألياف الضوئية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>