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تسجيل 6 إصابات جديدة بـ«كورونا» في الإمارات.. وشفاء حالتين

تسجيل 6 إصابات جديدة بـ«كورونا» في الإمارات.. وشفاء حالتين
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تواصل – وكالات:
أعلنت وزارة الصحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، شفاء حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الدولة من الجنسية الصينية يبلغ أحدهما من العمر 36 عاما ليكون هو الفرد الثاني الذي مُن عليه بالشفاء من العائلة الصينية الأولى التي تم تشخيصها في الدولة، والآخر من الجنسية الصينية ويبلغ 37 عاماً، وبذلك يكون إجمالي الحالات المتعافية 5 حالات.
وكشفت الوزارة عن تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس، تم رصدها من خلال نظام الإبلاغ المبكر المستمر تعود لأشخاص من جنسيات متعددة، تتضمن 4 إيرانيين ومصاباً صينياً وبحرينياً، جميعهم قدموا من الجمهورية الإيرانية الإسلامية قبل قرار وقف الرحلات، والذي أعلن عنه أخيراً، وبذلك يكون عدد الحالات المشخصة 19 حالة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
وأضافت وزارة الصحة أنه تم حصر 28 مخالطاً لحالات مؤكدة سابقة ضمن برنامج التقصي النشط، وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية الخاصة بالعزل الطبي لمنع سريان العدوى، ولبدء إجراءات الفحص المتخصصة، للتأكد من خلوهم من المرض وضماناً لسلامة المجتمع.

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