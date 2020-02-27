وزير الخارجية الأمريكي: «خامنئي» فقد شرعيته ويواصل الكذب على الشعب الإيراني

تواصل – وكالات:

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الخميس، إن المرشد الإيراني، علي خامنئي، لا يزال يواصل الكذب على شعبه بدلا من تحمل المسؤولية، مشيراً إلى أن النظام الإيراني فقد شرعيته بعد الانتخابات الأخيرة.

وأضاف بومبيو في تغريدات على موقع “تويتر”: “النظام الإيراني يواجه أزمة شرعية والانتخابات البرلمانية تشهد أدنى مستوى إقبال لها منذ عام 1979”.

وبحسب “سكاي نيوز” أضاف: “خامنئي يواصل الكذب بدلا من تحمل مسؤولية قتل المدنيين في طائرة الركاب اﻷوكرانية والمخاطر الداخلية التي تهدد صحة الإيرانيين”، في إشارة إلى تستر النظام الإيراني على تفشي فيروس کرونا.

كما اتهم بومبيو خامنئي بأنه “يضحي بشباب إيران بطريقة متهورة في توسعاته الثورية سواء في العراق أو سوريا أو لبنان”.

وفي وقت سابق، قال بومبيو إن الولايات المتحدة “قلقة للغاية” من أن تكون إيران قد أخفت تفاصيل عن انتشار فيروس كورونا، ودعا كل الدول إلى “قول الحقيقة”.