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حرس الحدود: إحباط تهريب كميات كبيرة من «الحشيش والقات» بالمناطق الجنوبية والقبض على 51 مهرباً (صور)

حرس الحدود: إحباط تهريب كميات كبيرة من «الحشيش والقات» بالمناطق الجنوبية والقبض على 51 مهرباً (صور)
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تواصل – فريق التحرير:  

صرَّح المتحدث الرسمي لقوات حرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية، أسفرت -بتوفيق الله- خلال شهر جمادى الآخرة من عام 1441هـ عن إحباط محاولات عدة لتهريب ما مجموعه (1116) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(76.516) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر.

وأضاف “القريني”  أنه تم القبض على المتورطين، وعددهم (51) شخصًا، بينهم (34) متهمًا من الجنسية الإثيوبية، و(10) متهمين من الجنسية اليمنية، و(4) متهمين من الجنسية الصومالية، و(3) متهمين سعوديي الجنسية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لمحاولات التهريب كافة عبر الحدود، وسيقفون -بعون الله وتوفيقه- سدًّا منيعًا في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته بهذه السموم.

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