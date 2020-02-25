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تأخير إصدار جهازي «آيفون 9 وآيفون 12» بسبب كورونا

تأخير إصدار جهازي «آيفون 9 وآيفون 12» بسبب كورونا
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تواصل – وكالات:

انعكس انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع في الصين، في عملية صنع الهواتف الذكية الأكثر انتشارا في العالم منها أجهزة أيفون 9 وآيفون 12 ، حيث تعتبر الصين، أحد أهم الأماكن التي يتم تصنيع أجهزة آبل فيها.

وتسبب إغلاق المصانع المنتجة جزئيا في إبطاء عجلة الإنتاج، وخاصة بعد تأجيل إنتاج سلسلة آي فون 9 وآي فون 12.

وبحسب المحلل دانييل إيفيس، فإن الأمر سيستغرق شهراً كاملاً على الأقل للشركات التي تزود آبل بالقطع، للعودة إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة.

كما يشير إيفيس بأنه حتى لو تحسنت الأمور بالنسبة لشركة آبل فلن تعود لطاقتها الإنتاجية الكاملة حتى شهر أبريل على أقرب تقدير.

ويقول إفيس إن استمرار مشاكل فيروس كورونا قد يتسبب في أن يصبح مستوى الإنتاج فيها ضعيفاً جداً، وقد تضطر لتأجيل طرح هواتف جديدة حتى سبتمبر المقبل.

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