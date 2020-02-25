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مقاتلات التحالف تستهدف مواقع ميليشيا الحوثي في الجوف اليمنية

مقاتلات التحالف تستهدف مواقع ميليشيا الحوثي في الجوف اليمنية
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تواصل – واس:

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية الليلة الماضية غارات جوية على مواقع مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، غربي محافظة الجوف اليمنية.

وأوضح “موقع سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن الغارات استهدفت آليات وتجمعات المليشيا الحوثية في جبهة المحزمات، وأدت إلى تكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد.

واستهدفت مقاتلات التحالف بعدّة غارات تعزيزات تابعة للمليشيا كانت في طريقها إلى محافظة الجوف قادمة من صنعاء، وأسفرت عن تدميرها، كما أحبطت قوات الجيش اليمني محاولة تسلل للمليشيا الحوثية باتجاه مواقع في جبهة المحزمات، وأجبرتها على الفرار.

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