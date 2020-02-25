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بعد فك شفرات محادثاتهم.. تفاصيل سقوط موظفين حكوميين بقضايا رشوة ونصب واحتيال
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تواصل- فريق التحرير:

أكملت النيابة العامة تحقيقاتها مع موظفين في القطاع الحكومي والخاص متورطين في قضايا فساد مالي وأخلاقي عقب نجاح السلطات المختصة في تتبعهم ورصد أنشطتهم.

ووفقاً لـ”عكاظ”، ذكرت مصادر مطلعة أن الأجهزة الأمنية نجحت في فك ألغاز وطلاسم في عبارات استخدمها المتهمون خلال تعاملاتهم المشبوهة بغرض التمويه، فيما تتبعت السلطات عددا من المتهمين استخدموا الرموز في أحاديثهم الهاتفية، إذ اقترح أحدهم على الجميع عبارة (تكلموا بالرموز بدون توضيح).

وأوضحت المصادر أن من بين العبارات التي استخدمها المتهمون في قضايا فساد وظيفي تضمنت عبارات على شاكلة (حق الغنم)، (الطبخة استوت)..(خلصت المباراة)، (الذبيحة جاهزة)، (الليلة نرقص)، (عقد العمارة جاهز)، (الجماعة جاهزين)، (الكرتون وصل البيت)، (أدلعك وأدلع حسابك)، (حق أهلك)، (العلم واصل)، (طريق الشايب)، (حق الحلقة) وغير ذلك من العبارات التي تعني في أغلبها التنسيق وتبادل الأدوار في قضايا رشوة ونصب واحتيال، فضلاً عن قضايا أخلاقية.

ودلت التحقيقات أن مسؤولاً من بين المتهمين دأب على استخدام كنية خلاف اسمه واستخدام رقما آخر وتجنب تدوين اسمه أو رقم هاتفه لدى الآخرين تجنبا لكشفه وتتبعه في برامج وتطبيقات كشف الأرقام مثل “نمبر بوك” وغيره.

ونجحت السلطات المختصة في كشف جرائم عدة ومخالفات جسيمة وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، وتم القبض على كل المتورطين وجار استكمال الإجراءات النظامية بحقهم من جهة الاختصاص.

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