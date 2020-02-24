تنبيه متقدم لأهالي الرياض.. رياح وغبار وانعدام للرؤية حتى الثامنة مساءً

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض، بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت الأرصاد أن منطقة الرياض تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، يؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة “الأفلاج والخرج والحريق والدرعية والدوادمي والرين والزلفي والسليل والعاصمة الرياض والغاط والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وجريملاء وحوطة بني تميم و ورماح وشقراء وضرما ووعفيف ومرات ووادي”.

وأشار التنبيه إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.