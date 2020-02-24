«المسند»: توقعات بكتلة هوائية باردة مصحوبة برياح مثيرة للغبار غداً

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قال الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم: إنه من المتوقع أن تتوغل كتلة هوائية باردة مصحوبة برياح قوية يوم غد الثلاثاء.

جاء ذلك في تغريدة للمسند عبر حسابه في “تويتر”، ذكر فيها: “تظل درجة الحرارة في ارتفاع لافت اليوم، ومن المتوقع يوم غد أن تتوغل كتلة هوائية باردة مصحوبة برياح عاتية قد تثير الغبار على نطاق واسع، وعليه كن مستعداً لتبديل اللباس الربيعي بشتوي”.

وأضاف: “بسبب تصارع كتلتين هوائيتين دافئة وباردة فوق أجواء المملكة، وبسبب الفروقات الحرارية بينهما تتشكل الرياح السطحية عالية السرعة مثيرة الغبار اليوم وتزداد يوم غد الثلاثاء”.