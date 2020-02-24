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توضيح من «الإسكان» بشأن استفادة الزوجة من الدعم حال تنازل الزوج

توضيح من «الإسكان» بشأن استفادة الزوجة من الدعم حال تنازل الزوج
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تواصل- فريق التحرير:

أكدت وزارة الإسكان أنه يحق للزوجة الاستفادة من الدعم السكني المقدم من قبل الإسكان إذا تنازل زوجها عن الدعم السكني لصالحها بحيث يمكن للزوجة الحصول على الدعم السكني بدلا عن الزوج.

ووفقاً لـ”الوطن”، أكد مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم، أنه بحسب لائحة الدعم السكني، فإن وزارة الإسكان تستهدف دعم الأسر وليس الأفراد، ولكن بإمكان الزوجة أن تتقدم بطلب الدعم السكني إذا تنازل زوجها عنه بإقرار من قبله، مشيرا إلى أن هناك حالات تمت خلال الفترة الماضية يكون الزوج فيها متقاعدا وغير قادر على الحصول على القرض العقاري المدعوم بقيمته الأعلى بسبب ملاءته المالية، وبالتالي يحول الاستفادة على الزوجة إذا كانت موظفة وقادرة على أن تحصل على 500 ألف الحد الأعلى من القرض السكني المدعوم، بالإضافة للفئات الأخرى من السيدات المستهدفات من قبل الوزارة ومنهن الأرامل والمطلقات.

وأوضح السويلم أن الوزارة لا تواجه أي مشاكل مع المحجوزات سواء من قبل شركة أرامكو أو أي جهة أخرى، حيث تم حل مشكلة إحدى المحجوزات في أحد مشاريع الرياض، ولم يعد لدى الوزارة أي مشاكل مع المحجوزات.

 

 

 

 

 

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