«صحة جدة» تكشف تفاصيل هروب مريض نفسي من أحد المستشفيات

تواصل – فريق التحرير:

كشفت مديرية الشؤون الصحية بجدة، اليوم الأحد، تفاصيل هروب مريض نفسي من مستشفى الصحة النفسية يوم الخميس الماضي.

وأوضحت صحة جدة، أن المريض كان في صالة الانتظار بعد توجيه من قِبل المختصين في قسم الطوارئ، وعند فتح ملف له اختفى عن الأنظار هو ومرافقه.

وأضافت “أن المستفيد حضر لقسم الطوارئ يوم الخميس الموافق ٢٦/ ٦/ ١٤٤١هـ تمام الساعة ١٢:٥٠ ظهراً، مع أحد أقاربه، ولم يتم الكشف عليه أو عرضه على طبيب الطوارئ، مع العلم بأنه حضر مع قريبه الذي أفاد عن سبب إحضاره أنه لاحظ عليه حركة كثيرة وأنه فاعل خير، عندها تم توجيههم للانتظار من قبل التمريض لحين فتح ملف له، وعند فتح ملف طوارئ لم يكن موجوداً ولا حتى قريبه، ولم يتم طلب أي دعم من قبل ذويه للعاملين بقسم الطوارئ”.

وتابعت صحة جدة أن حالة المريض لم تكن طارئة، ولم يكن في حالة تهيّج، كما أنه ليس مريضاً سابقاً، وليس لديه ملف بالمستشفى”.