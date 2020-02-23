موكب كبير لاستقبال المُختَّطف «نايف القرادي» بجازان (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

احتفلت أسرة الشاب “نايف القرادي” بجبل منجد بعودته إلى ذويه وسط جموع غفيرة من الأهالي، بعد استقبال كبير شهده مطار جازان يوم أمس لحظة وصوله من الدمام.

وشهدت قمة جبل منجد بمحافظة هروب استقبالا مهيبا للشاب نايف قرادي، بعد عودته من الدمام إلى جازان بعد غياب دام نحو 26 عاماً، وسط توافد عدد كبير من المركبات من أقاربه وغيرهم، احتفاءً بعودته.

وأعلنت الجهات الأمنية في وقت سابق توصلها إلى هوية شابين يبلغان من العمر 20 عامًا، بعد اختطافهما وهما حديثي الولادة من داخل مستشفى الولادة بالدمام.

وتوصلت الجهات الأمنية إلى شابين مخطوفين هما محمد العماري وموسى الخنيزي؛ وذلك بعد القبض على سيدة في العقد الخامس من العمر تقدمت لاستخراج هويات وطنية لمواطنين ادّعت أنهما لقيطان.

كما تم الكشف عن مختطف ثالث، وزعمت المواطنة، أنها عثرت عليهما منذ قرابة عشرين عامًا، وقامت بالاعتناء بهما وتربيتهما دون الإبلاغ عنهما، إلا أن فطنة رجال الأمن مكنتهم من كشفها.