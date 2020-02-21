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موسى الخنيزي: لم أشترط التنازل عن المتهمة للعودة إلى أهلي

موسى الخنيزي: لم أشترط التنازل عن المتهمة للعودة إلى أهلي
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تواصل – الدمام:

قال مختطف الدمام موسى الخنيزي أن والديه عزما التنازل عن الحق الخاص تجاه المتهمة بحادثة الخطف لوجه الله، مشيرا إلى أنه لم يشترط على والديه الحقيقيين التنازل لعودته لهما، بل كانت محاولات إقناع منه فقط لأنهم هم من عاش المعاناة أكثر من 20 سنة، موضحا أن والديه بعد لقائه ومشاهدة تربيته الخيرة على يد والدته السابقة قررا التنازل.

وأضاف الخنيزي -وفقا لـ “الوطن”- أن الأخبار التي تتحدث عن وجود 3 شقيقات في المنزل الذي عاش وترعرع فيه غير صحيحة، بل كانت هناك شقيقة واحدة وتزوجت، وهي تعيش الآن في محافظة حفر الباطن وتزورهم باستمرار من فترة لأخرى.

 

 

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