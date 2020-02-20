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«الأمر بالمعروف» توفر مصليات متنقلة في الأماكن العامة والمتنزهات بالرياض (صور)

«الأمر بالمعروف» توفر مصليات متنقلة في الأماكن العامة والمتنزهات بالرياض (صور)
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تواصل – الرياض:

وفر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، مصليات متنقلة في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات التي تشهد كثافة وازدحاماً من المواطنين والمقيمين والمتنزهين، وذلك لتمكينهم من إقامة الصلاة جماعة في وقتها.

وقد استفاد من هذه المصليات قرابة 42756 مصلياً في 46 موقعاً بواقع 236 فرضاً في منطقة الرياض خلال النصف الأول من هذا العام ١٤٤١هجري.

ومن جانبه، أوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة في منطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، أن فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض وبدعم ومتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، قد أعد خطة لعمل المصليات المتنقلة في منطقة الرياض ضمن برامج التوعية لخدمة المواطنين والمقيمين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 

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