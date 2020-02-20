الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«التجارة» تُشهر بصاحب «كافتيريا» في مكة لبيعه مشروبات غازية منتهية الصلاحية

«التجارة» تُشهر بصاحب «كافتيريا» في مكة لبيعه مشروبات غازية منتهية الصلاحية
0

تواصل- فريق التحرير:

شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن صاحب كافتيريا بمكة المكرمة، والعامل المسؤول من جنسية بنجلاديشية؛ وذلك إثر ثبوت مخالفتهما نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وعرض مشروبات غازية منتهية الصلاحية للبيع، وهو ما يعد مخالفة، تستوجب العقوبة بالنظر لما قد تشكِّله المنتجات منتهية الصلاحية من خطورة على صحة وسلامة المستهلك.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، المتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، كما نُشر الحكم في صحيفتَين محليتَين على نفقة المخالفَين.

وينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات، تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتَين محليتَين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

مواد ذات صلة

بالفيديو.. «التجارة» تُطلق نظام الرصد الإلكتروني لأسعار السلع

بالفيديو.. «التجارة» تُطلق نظام الرصد الإلكتروني لأسعار السلع

إلزام شركات التجارة الإلكترونية بحماية بيانات المستهلكين.. وهذه إجراءات الإبلاغ عن المخالفين

إلزام شركات التجارة الإلكترونية بحماية بيانات المستهلكين.. وهذه إجراءات الإبلاغ عن المخالفين

تخفيضات وهمية.. «التجارة» تشهّر بشركة ملابس جاهزة في حائل

تخفيضات وهمية.. «التجارة» تشهّر بشركة ملابس جاهزة في حائل

بشرى سارة لمنسوبي «التجارة» و«البلديات» بشأن المسكن الأول

بشرى سارة لمنسوبي «التجارة» و«البلديات» بشأن المسكن الأول

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة