الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«حليب النوق» مفيد للأطفال بمرحلة النمو.. كنز من المعادن والفيتامينات

«حليب النوق» مفيد للأطفال بمرحلة النمو.. كنز من المعادن والفيتامينات
0

تواصل – وكالات:

ينصح خبراء الصحة بتناول “حليب النوق” لاسيما بالنسبة للأطفال في مرحلة النمو، لاحتوائه على الحديد والزنك والبوتاسيوم والنحاس والصوديوم والمغنيسيوم، ونسبة عالية من فيتامين “أ” و”ب2″ و”سي” إلى جانب حصة جيدة من البروتين.

وتوفر هذه العناصر فوائد صحية عديدة أهمها: تقوية المناعة ومحاربة الالتهابات. كما تتضمن تركيبة هذا الحليب بروتيناً يعمل مثل الأنسولين، لذلك يوفر وقاية من ارتفاع نسبة السكر بالدم.

ويُنصح بتقديم حليب النوق، للأطفال في مرحلة النمو، وخاصة من لديهم سوء تغذية.

فوائد حليب النوق:

* يوفر مجموعة من مضادات الالتهابات، تقوّي المناعة في مواجهة نزلات البرد.
* يحتوي حليب النوق على مضادات لمرض السكري، وبروتيناً يعمل مثل الأنسولين على خفض مستوى السكر بالدم.
* تركيبة هذا الحليب غنية بالمغذيات، لذلك يُنصح بتقديمه للأطفال في مرحلة النمو، وخاصة من لديهم سوء تغذية.
* يمتاز حليب النوق بنسبة السكر والكولسترول المنخفضة فيه، لذلك يعتبر من أنواع الحليب التي تساعد على التخسيس وإنقاص الوزن الزائد.

مواد ذات صلة

«اللوز» وجبة خفيفة بفوائد عديدة.. مضاد للالتهابات ويعزز صحة القلب

«اللوز» وجبة خفيفة بفوائد عديدة.. مضاد للالتهابات ويعزز صحة القلب

حدثت قبل 20 عاما.. تطورات قضية خطف طفلين من مستشفى الولادة بالدمام

حدثت قبل 20 عاما.. تطورات قضية خطف طفلين من مستشفى الولادة بالدمام

6 نصائح للتخلص من الإمساك بدون أدوية

6 نصائح للتخلص من الإمساك بدون أدوية

بالفيديو.. تفاصيل جديدة في قضية اختطاف رضيعين بالشرقية قبل 20 عاماً

بالفيديو.. تفاصيل جديدة في قضية اختطاف رضيعين بالشرقية قبل 20 عاماً

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>