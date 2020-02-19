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«الجوازات» تعلن نتائج القبول النهائي على رتبة «جندي».. رابط الاستعلام

«الجوازات» تعلن نتائج القبول النهائي على رتبة «جندي».. رابط الاستعلام
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للجوازات على رتبة “جندي” للرجال، لافتة إلى أنه على المقبولين ضرورة التقيد بالتعليمات وإحضار المستندات في الموعد المحدد لكل طالب.

ودعت “الجوازات”، المقبولين إلى الحضور لمعهد الجوازات الجديد بطريق الدمام الساعة 6:00 صباحاً يوم الأحد الموافق 29/ 6/ 1441هـ، مؤكدة أنه يُمنع إحضار أجهزة الهاتف والأجهزة الأخرى المحمولة والدخان وما في حكمه مطلقاً، والتقيد بالتعليمات الداخلية للمعهد التي سوف تبلغ للطالب فور حضوره وإحضار بطاقة الهوية الوطنية الأصل سارية المفعول مع صورتين منها مكبرة، مؤكدة أنه سوف يتم استبعاد أي طالب يتأخر عن الحضور لمقر الدورة.

وأشارت إلى أنه لمعرفة نتائج القبول النهائي والطلبات الرجوع للموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف أبشر- التوظيف بالضغطهنا

 

 

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